VIDEO – Inter-Juventus, l'ultimo precedente: Gatti nell'altra porta! (Di domenica 27 ottobre 2024) Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Juventus, che vedrà i nerazzurri impegnati stasera alle 18 a San Siro. Nel VIDEO l'ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente al febbraio 2024, con una vittoria in rimonta per 1-0. precedente – Inter e Juventus si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la nona giornata della Serie A 2024-2025. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 4 febbraio 2024, è arrivata un'importante vittoria casalinga per i nerazzurri. Un 1-0 che diede di fatto il via alla fuga scudetto dei nerazzurri che dopo quello scontro diretto si staccarono definitivamente i bianconeri, proseguendo poi con una cavalcata trionfale fino al ventesimo scudetto vinto matematicamente nel derby contro il Milan.

