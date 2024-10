Spettacolo.periodicodaily.com - Valentina Lupi Trionfa al 20° Premio Bianca d’Aponte

(Di domenica 27 ottobre 2024), artista musicale e autrice di brani originaria di Roma, ha ricevuto il, giunto alla ventesima edizione. Durante una manifestazione che si è tenuta al Teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26 ottobre, laè stata riconosciuta ex aequo con la livornese Irene Di Brino per il rinomatodella Critica "Fausto Mesolella", omaggio al celebre direttore artistico del, scomparso.