Ilfattoquotidiano.it - Una finanziaria che dà un altro salarietto di Stato e fa salire scioccamente il debito pubblico

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il governo ha scoperto le carte e ha presentato, con un certo ritardo rispetto agli annunci, il testo completo della legge di bilancio per il 2025. Con unche fra qualche mese arriverà alla quota non solo psicologica dei 3.000 miliardi, uno si poteva aspettare un deciso intervento, come quello che ha in mente il primo ministro francese Michel Barnier, per rimettere a posto la finanza pubblica. Invece l’ottimista Giorgetti punta sulla “intonazione positiva” per l’economia della nuova. Intonazione positiva significa creare nuovi debiti. Dalla relazione di accompagnamento leggiamo che il peggioramento tendenziale (il nuovo) sarà di 8,2 miliardi per il 2025, di 19,5 per il 2026 e per il 31,3 miliardi per il 2027, con un incremento dunque esponenziale.