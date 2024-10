Treni, tavolo per il monitoraggio. Ma la linea tradisce un’altra volta (Di domenica 27 ottobre 2024) Venerdì prima riunione del "tavolo tecnico di monitoraggio e coordinamento trasporti" presieduto dal neo prefetto di Sondrio Anna Pavone e già ieri i rappresentanti di Rfi- Gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenord cui è stato chiesto di produrre una casistica aggiornata dei guasti e dei malfunzionamenti che si verificano più di frequente sulle linee Milano-Tirano e Colico-Chiavenna si sono dovuti mettere al lavoro. Nel pomeriggio, infatti, prima un guasto alla stazione di Morbegno e in seguito il malfunzionamento di un passaggio a livello tra Tresenda e Tirano hanno provocato, a catena, considerevoli ritardi e alcune variazioni delle corse. I soliti disservizi, insomma, che però da settimane ormai si verificano quotidianamente, anche più di una volta al giorno e per più di un motivo. Troppo, davvero troppo, insomma. Ilgiorno.it - Treni, tavolo per il monitoraggio. Ma la linea tradisce un’altra volta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Venerdì prima riunione del "tecnico die coordinamento trasporti" presieduto dal neo prefetto di Sondrio Anna Pavone e già ieri i rappresentanti di Rfi- Gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenord cui è stato chiesto di produrre una casistica aggiornata dei guasti e dei malfunzionamenti che si verificano più di frequente sulle linee Milano-Tirano e Colico-Chiavenna si sono dovuti mettere al lavoro. Nel pomeriggio, infatti, prima un guasto alla stazione di Morbegno e in seguito il malfunzionamento di un passaggio a livello tra Tresenda e Tirano hanno provocato, a catena, considerevoli ritardi e alcune variazioni delle corse. I soliti disservizi, insomma, che però da settimane ormai si verificano quotidianamente, anche più di unaal giorno e per più di un motivo. Troppo, davvero troppo, insomma.

