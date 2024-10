Terremoto di magnitudo 3.7 colpisce la zona di Cellara: ecco i dettagli dell’evento sismico (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Terremoto di magnitudo ML 3.7 ha scosso la Calabria, colpendo la zona a tre chilometri a est di Cellara, in provincia di Cosenza. Il sisma, avvenuto alle 20:51 del 27 ottobre 2024, ha generato grande attenzione tra la popolazione e le autorità locali. Registrato a una profondità di 21 chilometri, l’evento è stato monitorato e confermato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. I dettagli del sisma: magnitudo e profondità Il Terremoto che ha interessato la zona di Cellara ha raggiunto una magnitudo di 3.7, posizionandosi nella categoria dei sismi di media intensità. La scossa è stata registrata a una profondità di 21 chilometri, un dato significativo che ha influenzato l’ampiezza della percezione dell’evento. Gaeta.it - Terremoto di magnitudo 3.7 colpisce la zona di Cellara: ecco i dettagli dell’evento sismico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter UndiML 3.7 ha scosso la Calabria, colpendo laa tre chilometri a est di, in provincia di Cosenza. Il sisma, avvenuto alle 20:51 del 27 ottobre 2024, ha generato grande attenzione tra la popolazione e le autorità locali. Registrato a una profondità di 21 chilometri, l’evento è stato monitorato e confermato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Idel sisma:e profondità Ilche ha interessato ladiha raggiunto unadi 3.7, posizionandosi nella categoria dei sismi di media intensità. La scossa è stata registrata a una profondità di 21 chilometri, un dato significativo che ha influenzato l’ampiezza della percezione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto oggi in Calabria - magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza - Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza, con epicentro a Cellara, distintamente avvertita dalla popolazione nella serata di oggi, domenica 27 ottobre.Continua a leggere (Fanpage.it)

Terremoto oggi in Calabria - magnitudo tra 3.5 e 4 a Cosenza - Terremoto oggi in Calabria, scossa nella zona di Cosenza distintamente avvertita dalla popolazione nella serata di oggi, domenica 27 ottobre.Continua a leggere (Fanpage.it)

Terremoto a Cosenza, scossa di magnitudo 3.7 avvertita fino a Catanzaro - Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Calabria. E' stata registrata alle 20,51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di ... (ilmessaggero.it)

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3,7 - Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Calabria. E' stata registrata alle 20,51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di Cosenza, a una ... (quotidianodipuglia.it)

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 nel Cosentino - Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 oggi 27 ottobre in Calabria. E' stata registrata alle 20,51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di ... (adnkronos.com)

Terremoto oggi in Calabria, magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza - Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza, con epicentro a Cellara, distintamente avvertita dalla popolazione nella serata di oggi, domenica 27 ottobre. (msn.com)