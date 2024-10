Ilnapolista.it - Sinner spiazza tutti: «Cosa faccio con i 6 milioni vinti? Non gioco per soldi»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Jannika tutto show. Il campione di tennis ha rilasciato più di un’intervista in questi giorni tra cui una a Eurosport. In ci ha parlato del montepremi da capogiro pari 6di dollari (circa 4,6di sterline) che ha portato a casa dopo la vittoria nel Six Kings Slam. La risposta diLa sua risposta non è mai scontata e anche in questo caso il leader della classifica mondiale di tennis riesce a stupire. «Nonper. È molto semplice. Certo, è stato un bel premio, ma ci sono andato perché c’erano probabilmente i sei migliori giocatori del mondo e puoi misurarti con loro ed è stato anche un bell’evento». “I don’t play for money.” Jannikreflects on receiving the biggest prize in tennis history at the Six Kings Slam in Riyadh. #RolexParisMasters pic.twitter.