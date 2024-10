Ilfattoquotidiano.it - “Siamo circondati da veleni che causano tumori e leucemie”: il grido d’allarme di Franco Berrino

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si trovano dappertutto, è una versa invasione. Non solo le sostanze tossiche che scegliamo di consumare per mero piacere o perché ormai qualcuno non ne può fare a meno, come fumo o alcol. Ci sono almeno altre 126 sostanze cancerogene certe per l’uomo, come le polveri sottili legate allo smog, i metalli pesanti che provengono dalle attività industriali e le radiazioni ionizzanti. Lo afferma l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc). Che ne segnala altre, 416, probabilmente o possibilmente cancerogene, tra cui alcuni pesticidi come glifosato e i Pfas, sostanze chimiche presenti un po’ ovunque, dai prodotti che u, ai cibi e all’acqua. “dai”Se ne è parlato recentemente al convegno nazionale “Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario”, promosso dall’Associazione italiana contro le, i linfomi e il mieloma.