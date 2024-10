Ilrestodelcarlino.it - "Settimana corta in ‘salotto’, così non va"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla giornata di chiusurale alla mezzadi chiusura. Nell’isola pedonale, con il centrale viale Ceccarini, stanno crescendo i cartelli o semplici fogli attaccati alle vetrine con scritto: "Aperto venerdì, sabato e domenica". Nel resto dellanegozi chiusi e vetrine spente. Passi il periodo di transizione tra la fine della stagione estiva e l’arrivo del lungo periodo natalizio, ma l’umore lungo il viale non è dei migliori. In ottobre gli eventi congressuali non mancano e non si concentrano solo la sabato o alla domenica. C’è poi il cima mite a incentivare una passeggiata. Ma a quanto pare le vetrine restano chiuse. Per chi ancora tiene duro e aperto, a venirne colpita è l’immagine di un’intera isola pedonale,come sottolinea Anna Baleani. "Stiamo parlando di chiusure e di vetrine spente per l’intero periodo infrale.