Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli e l'amore sul red carpet della Festa del Cinema di Roma (Di domenica 27 ottobre 2024) L'attore protagonista di Modi di Johnny Depp è arrivato accompagnato dalla compagna sul tappeto rosso della proiezione ufficiale. Si somigliano molto nella gestione del privato: entrambi riservati, non amano parlare delle loro relazioni fuori dallo schermo Vanityfair.it - Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli e l'amore sul red carpet della Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'attore protagonista di Modi di Johnny Depp è arrivato accompagnato dalla compagna sul tappeto rossoproiezione ufficiale. Si somigliano molto nella gestione del privato: entrambi riservati, non amano parlare delle loro relazioni fuori dallo schermo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Johnny Depp e l'amicizia con Riccardo Scamarcio - il cardinale Ralph Fiennes e il sogno di Elodie : l'ultimo red carpet della Festa del cinema di Roma - Si chiude con l'atmosfera dei grandi tappeti rossi di Hollywood: il divo Johnny Depp regista rock di Modì, le coppie più belle e i cardinali di Conclave. Racconto dall'ultima notte del Festival (Vanityfair.it)

Modì – Tre giorni sulle ali della follia - recensione RoFF19 : Johnny Depp dirige Riccardo Scamarcio nel biopic su Amedeo Modigliani - Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione di Modì – Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp con Riccardo Scamarcio e Al Pacino: la personalità e la pazzia di Modigliani si riflettono in un film caotico e imperfetto, e a ... (Spettacolo.eu)

Festa Cinema Roma - Riccardo Scamarcio : “Ho incontrato Johnny Depp in videocall - io ero in autogrill” - (Adnkronos) – “Ho incontrato Johnny Depp in videocall, lui era collegato dal suo ufficio a Londra io da un autogrill”. A raccontarlo è Riccardo Scamarcio alla conferenza stampa di ‘Modi – Tre giorni sulle ali della follia’ di Johnny Depp, assente ... (Dailyshowmagazine.com)

Che Tempo Che Fa - ospiti : Johnny Depp - Riccardo Scamarcio e Giorgia nella puntata del 27 ottobre sul Nove - Nuovo appuntamento con il talk show condotto da Fabio Fazio giunto quest'anno alla ventiduesima edizione: ecco tutto quello che vedremo questa sera e gli ospiti de Il Tavolo. Domenica 27 ottobre 2024, torna su Nove e in streaming su discovery+ Che ... (Movieplayer.it)