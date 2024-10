Pattinaggio artistico, Skate Canada: trionfa Malinin nel singolo maschile, bella rimonta di Frangipani (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella giornata finale di Skate Canada, seconda tappa del Grand Prix ISU di Pattinaggio artistico, c’è stata la bella rimonta dell’unico rappresentante italiano in gara, il pisano Gabriele Frangipani, che dopo un deludente decimo posto nello short program è riuscito a recuperare ben quattro posizioni nonostante vari problemi sui due salti quadrupli iniziali e un evidente tentennamento all’arrivo del triplo axel. Frangipani ha comunque approfittato dei pochi punti che lo separavano dai pattinatori davanti a lui in classifica risalendo fino a un sesto posto che rende questa trasferta canadese molto più soddisfacente. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella giornata finale di, seconda tappa del Grand Prix ISU di, c’è stata ladell’unico rappresentante italiano in gara, il pisano Gabriele, che dopo un deludente decimo posto nello short program è riuscito a recuperare ben quattro posizioni nonostante vari problemi sui due salti quadrupli iniziali e un evidente tentennamento all’arrivo del triplo axel.ha comunque approfittato dei pochi punti che lo separavano dai pattinatori davanti a lui in classifica risalendo fino a un sesto posto che rende questa trasferta canadese molto più soddisfacente.

