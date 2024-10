Iltempo.it - “Nessuna trama nera contro Giuli”. Parla il capo segreteria: il ministro resterà al suo posto

(Di domenica 27 ottobre 2024) «Io l'uomo delle trame nere? No, e ilAlessandroal suo, solido. Questa è la verità, anche se i giornali si divertono ascrivere e sostenere il contrario». A dirlo chiaro e tondo è ildelladel Ministero della Cultura, Emanuele Merlino, che in un'intervista a Repubblica ha negato di aver maitoil successore di Gennaro Sanano. «È stato scritto che il 23 ottobre io e il sottosegretario alla Cultura, Gian Marco Mazzi, avremmo avuto un incon Giovanbattista Fazzolari perre», ha ricordato Merlino, che smentisce tutto: «Niente di più falso. Io quel giorno a Palazzo Chigi ero insieme al. E Mazzi nemmeno c'era». «Io lavoro per il ministero e per il mio, lealmente, come ho sempre fatto», ha ribadito Merlino, certo cheandrà avanti e non c'è nessun tentativo di commissariamento.