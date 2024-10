Napolipiu.com - Napoli su Dragusin: il difensore può tornare in Serie A

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’ex Genoa trova poco spazio al Tottenham e gli azzurri pensano al colpo in difesa Ilstudia i rinforzi per la difesa e punta su un nome già seguito in passato. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW, gli azzurri guardano con interesse a Radu. Ilsu RaduIl centrale rumeno, attualmente al Tottenham, sta trovando poco spazio in Premier League: solo 5 presenze complessive dall’inizio della stagione. Un minutaggio ridotto che potrebbe spingere il giocatore a valutare nuove opportunità. Non è la prima volta che il club partenopeo pensa a. Meno di un anno fa ilera stato un obiettivo concreto del, prima che la concorrenza di Bayern Monaco e Tottenham facesse saltare la trattativa.