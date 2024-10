Multe stradali, da gennaio a ottobre il Comune di Roma ha incassato 88 milioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Nei primi dieci mesi del 2024 le Multe hanno fruttato, solo nella Capitale, 88 milioni di euro. È il secondo valore più alto in tutta Italia dopo quello di Milano (128.7 milioni). I dati arrivano da un’indagine del Codacons, che ha analizzato i proventi dei comuni italiani derivanti dalle Romatoday.it - Multe stradali, da gennaio a ottobre il Comune di Roma ha incassato 88 milioni Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nei primi dieci mesi del 2024 lehanno fruttato, solo nella Capitale, 88di euro. È il secondo valore più alto in tutta Italia dopo quello di Milano (128.7). I dati arrivano da un’indagine del Codacons, che ha analizzato i proventi dei comuni italiani derivanti dalle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Multe stradali, Milano in testa ma sono i liguri a pagarne di più - Gli incassi incamerati dagli enti locali ammontano complessivamente a 1,3 miliardi. Milano "contribuisce" con 128 milioni, seguita da Roma con 88. Il Molise chiude la classifica ... (msn.com)

Multe più care del 17% dal 1° gennaio 2025? A volte gli incubi tornano - La legge parla chiaro: ogni due anni dal 1995, con decreto, il governo può stabilire l’aumento biennale degli importi delle multe da Codice della strada. Lo dice l’articolo 195, comma 3, del Codice st ... (motorisumotori.it)

Multe agli automobilisti, Roma seconda in Italia: 88 milioni incassati dal Campidoglio da gennaio - Roma seconda in Italia, dopo Milano, per i proventi delle multe incassate dagli automobilisti. In totale, gli incassi incamerati dagli enti locali nei primi dieci mesi di questo 2024 per le sanzioni ... (roma.corriere.it)

Multe stradali, a Milano il primato degli incassi: valgono 128 milioni di euro - L’analisi del Codacons: la Lombardia prima tra le regioni italiane per entrate da sanzioni stradali. Il capoluogo milanese stacca di netto le altre grandi città (Roma compresa) ... (msn.com)