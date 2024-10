MOVIOLA – Parma-Empoli: rigore per fallo di Vasquez su Almqvist, Bonny sbaglia dagli 11 metri (Di domenica 27 ottobre 2024) Episodio da MOVIOLA in Parma-Empoli in un finale che si rivela infuocato. C’è infatti il calcio di rigore per il fallo del portiere Vasquez, che travolge Almqvist anciato verso la porta. Difficile parlare di chiara occasione da rete e in ogni caso in area è depenalizzato col giallo, prontamente estratto da La Penna. Si va quindi dal dischetto, ma Bonny cestina tutto spedendo contro la traversa. MOVIOLA – Parma-Empoli: rigore per fallo di Vasquez su Almqvist, Bonny sbaglia dagli 11 metri SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Episodio dainin un finale che si rivela infuocato. C’è infatti il calcio diper ildel portiere, che travolgeanciato verso la porta. Difficile parlare di chiara occasione da rete e in ogni caso in area è depenalizzato col giallo, prontamente estratto da La Penna. Si va quindi dal dischetto, macestina tutto spedendo contro la traversa.perdisu11SportFace.

