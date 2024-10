MotoGP oggi, GP Thailandia 2024: orari warm-up e gara, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di domenica 27 ottobre 2024) oggi, domenica 27 ottobre, assisteremo al diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024. Sul circuito di Buriram lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista con tante accelerazioni e frenate importanti, che richiedono tanto in termini di preparazione fisica. Servirà prestare attenzione anche al meteo. Nella classe regina tiene banco il confronto iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Nella Sprint Race, vinta da Enea Bastianini, lo spagnolo ha guadagnato due punti nei confronti di Pecco e ora il distacco dalla vetta della classifica generale è di 22 lunghezze. Servirà una prestazione perfetta al due-volte iridato, sperando anche altri centauri si ineriscano tra lui e l’iberico. Oasport.it - MotoGP oggi, GP Thailandia 2024: orari warm-up e gara, tv, streaming, programma TV8 e Sky Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024), domenica 27 ottobre, assisteremo al diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Buriram lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista con tante accelerazioni e frenate importanti, che richiedono tanto in termini di preparazione fisica. Servirà prestare attenzione anche al meteo. Nella classe regina tiene banco il confronto iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Nella Sprint Race, vinta da Enea Bastianini, lo spagnolo ha guadagnato due punti nei confronti di Pecco e ora il distacco dalla vetta della classifica generale è di 22 lunghezze. Servirà una prestazione perfetta al due-volte iridato, sperando anche altri centauri si ineriscano tra lui e l’iberico.

