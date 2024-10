Tg24.sky.it - Maltempo, frane in Liguria e bomba d'acqua in Sardegna. Due dispersi

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) L'ondata diche sta colpendo l'Italia prosegue.sono le regioni che hanno pagato il prezzo più alto: due i, l'ultimo nella notte a Monte Arcosu, l'oasi del Wwf che si estende in tre comuni del sud. Ma la situazione è critica anche in Piemonte, dove la pioggia degli ultimi giorni ha costretto il comune di Torino a chiudere da oggi i Murazzi del Po. Va meglio invece in Emilia Romagna: l'allerta arancione rimane ma solo sulla pianura piacentino-parmense e costa ferrarese, per la piena del Po. Resta la preoccupazione per la grande frana delle Cà di Sotto, riattivata dala San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese: "Situazioni complesse in divenire e purtroppo non prevedibili", avverte il sindaco Alessandro Santoni. Notte di nubifragi nel sud, epicentro Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, e nell'Oristanese.