La strada come un fiume terrore per una famiglia intrappolata nell’auto Case invase dal fango

Castellina Marittima (Pisa), 27 ottobre 2024 – Una strada di appena 200 metri trasformata in fiume nel cuore della notte, 13 persone soccorse e una famiglia evacuata. È il bilancio drammatico della frazione di Le Badie, nel comune di Castellina Marittima, in provincia di Pisa, a pochi chilometri da Rosignano. Qui, nella notte tra venerdì e sabato, è esondato il torrente Marmolaio, affluente del fiume Fine, riversando acqua e fango nelle Case. Le Badie Castellina Marittima, Pisaalluvione (foto di Enrico Mattia Del Punta) (foto di Enrico Mattia Del Punta) Tra le 2 e le 3 di notte, l'acqua ha preso il sopravvento, salendo rapidamente.

