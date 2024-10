Inter-news.it - Juventus, lo stato di forma in vista dell’Inter: super difesa, ma un crollo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Thiago Motta arriva alla partita, con unnonostante unarocciosaDI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Un periodo altalenante per i bianconeri, che continuano a mostrare unarocciosa, ma anche un attacco poco prolifico. Nelle ultime cinque partite sono otto le reti siglate dalla squadra di Thiago Motta, di cui sei però in due partite (ovvero contro il Genoa, gara terminata 0-3 e la rimonta contro il Red Bull Lipsia con la vittoria per 2-3).