Lanazione.it - Golf, Bellucci sul trono degli amatori

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Prestigiosa avventura internazionale per il senese Guido, contradaiolo della Torre e giocatore dial circolo de ‘La Bagnaia’. Lo scorso settembreha vinto la finale italiana del ‘World amateurers championship’ (Wagc), il campionatoale più grande del mondo, e nelle scorse ore è atterrato in Thailandia, dove sarà membro del Team Italy a partire da domani quando inizierà la competizione che durerà quattro giorni. "Si sfidano i vincitori delle selezioni nazionali di oltre quaranta Paesi – dice-. Ogni squadra nazionale è composta da cinque giocatori. Il percorso per arrivare a questo risultato è stato impegnativo: più di 500isti provenienti da tutta Italia hanno preso parte alle qualificazioni, durate quasi un anno, e alla finale italiana ci siamo qualificati in 130, suddivisi in cinque categorie.