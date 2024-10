Lanazione.it - Fuggi fuggi alle Terrazze, fiamme in un ristorante

(Di domenica 27 ottobre 2024) La Spezia, 27 ottobre 2024 – ll suono dell’allarme è scattato intorno11 con il centro commerciale Lepieno di visitatori e clienti. Sul principio nessuno ha dato grosso peso alla cosa, pensando a un corto circuito attivato dal maltempo. Ma in pochi secondi la situazione ha preso un’altra piega. Il fumo ha iniziato a espandersi al piano 1 e il personale addetto alla sicurezza antincendio del centro commerciale ha iniziato le procedure di evacuazione del pubblico. Con grande determinazione il personale si è messo in moto per allontanare i clienti da tutti i negozi e bar dirigendosi verso il locale della ristorazione dal quale si stava propagando l’incendio. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti ieri mattina al centro commerciale spezzino e per un certo verso anche surreali.