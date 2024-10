Filippo Turetta non andrà più in aula. Spunta la possibile data della sentenza: «Ergastolo? È una possibilità» (Di domenica 27 ottobre 2024) Davanti ai giudici dell'Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin, venerdì, Filippo Turetta ha ondeggiato continuamente fra queste due figure: quella dell'assassino che aveva Leggo.it - Filippo Turetta non andrà più in aula. Spunta la possibile data della sentenza: «Ergastolo? È una possibilità» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Davanti ai giudici dell'Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin, venerdì,ha ondeggiato continuamente fra queste due figure: quella dell'assassino che aveva

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta non andrà più in aula. Spunta la possibile data della sentenza: «Ergastolo? È una possibilità» - Davanti ai giudici dell'Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin, venerdì, Filippo Turetta ha ondeggiato continuamente fra queste due figure: quella dell'assassino che ... (leggo.it)

I "No Turetta" non arretrano: "Filippo non esiste, al processo c'è un attore" - La fantasia di complotto di chi è convinto che il femminicidio di Giulia Cecchettin sia una false flag del deep state all'amatriciana se ne infischia delle ... (huffingtonpost.it)

Filippo Turetta, nel memoriale i segnali del disagio: l'infanzia grigia, il fratello, la dipendenza da Giulia. «Ecco quando ho deciso di ucciderla» - Sì... mmmmm». Pausa. «Non so, eeeehhhhh». Pausa. «Mmmmm, boh, forse non lo so bene, forse per... mmmmm non so ehhh cioè non...». Pausa. Che sia una… Leggi ... (informazione.it)

Filippo Turetta, la premeditazione e la reazione dei genitori: «Temevo non volessero più vedermi» - Temeva che i genitori potessero scoprire la premeditazione del femminicidio di Giulia Cecchettin. È ciò che emerge nelle 80 pagine di memoriale di ... (ilmessaggero.it)