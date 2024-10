«Enea, bambino raro, con lui impariamo a fare i conti con l’incertezza per il futuro» (Di domenica 27 ottobre 2024) LA STORIA. Colpisce una volta su un milione, è sindrome di Kleefstra. Mamma Elena ha lasciato il lavoro per dedicarsi a lui. Ecodibergamo.it - «Enea, bambino raro, con lui impariamo a fare i conti con l’incertezza per il futuro» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) LA STORIA. Colpisce una volta su un milione, è sindrome di Kleefstra. Mamma Elena ha lasciato il lavoro per dedicarsi a lui.

