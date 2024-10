Donatella Finocchiaro: «Sono stata vittima di violenze fisiche e psicologiche, anche da un compagno più giovane di me» (Di domenica 27 ottobre 2024) Cattivissima suocera nella serie tv I leoni di Sicilia di Paolo Genovese, battagliera sindaca nel nuovo film Paradiso in vendita di Luca Barbareschi (nelle sale a marzo 2025), tranquilla e sorridente Ilmessaggero.it - Donatella Finocchiaro: «Sono stata vittima di violenze fisiche e psicologiche, anche da un compagno più giovane di me» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Cattivissima suocera nella serie tv I leoni di Sicilia di Paolo Genovese, battagliera sindaca nel nuovo film Paradiso in vendita di Luca Barbareschi (nelle sale a marzo 2025), tranquilla e sorridente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donatella Finocchiaro: «Sono stata vittima di violenze fisiche e psicologiche, anche da un compagno più giovane di me» - Cattivissima suocera nella serie tv I leoni di Sicilia di Paolo Genovese, battagliera sindaca nel nuovo film Paradiso in vendita di Luca Barbareschi (nelle sale a marzo 2025), tranquilla e sorridente. (ilmattino.it)

Donatella Finocchiaro: «Ho avuto relazioni violente, per un anno ho preso calci e pedate» - Donatella Finocchiaro è stata vittima di violenza ... e per carità ci mancherebbe, ma ci sono anche molti uomini che distruggono l’autostima delle donne, e non è un fatto meno grave». (msn.com)

Donatella Finocchiaro, l'intervista: “Grazie a I Leoni di Sicilia ho liberato il mio lato dark” - Donatella Finocchiaro è Giuseppina Per ... l'averla interpretata è stata una sorta di sfogo: "Con Giuseppina mi sono sfogata! Ho sublimato la mia rabbia in questo personaggio, perché in realtà ... (movieplayer.it)

‘I Leoni di Sicilia’, Donatella Finocchiaro: «I Florio sono un esempio da seguire» - Nelle serie devo dire che sono stata fortunata perché ho girato sempre serie dove ci si prendeva il tempo per poter girare, quasi come con i tempi del cinema». Donatella Finocchiaro e I Leoni di ... (funweek.it)