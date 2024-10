Lanazione.it - Dolci da ‘brividi’. Festa per i bambini

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un laboratorio di Halloween in pasticceria. Giovedì 31 ottobre è il giorno di Halloween, una delle feste più gettonate e alla pasticceria "Dolce Stil Novo" a Poggio a Caiano l’associazione Diapason organizza un laboratorio fra streghette, fantasmini e mostriciattoli. Il tutto sarà accompagnato da una ricca merenda. L’appuntamento è dalle 16,45 in via Vittorio Emanuele II ed è perda 3 a 10 anni. Iscrizioni: su whatsapp al numero 338.3528292 oppure sulla pagina Facebook. Il costo è 5 euro a bambino, 3 euro dal secondo figlio in poi.