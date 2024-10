Sport.quotidiano.net - Derby d’Italia, tutti incerottati. Inter e Juventus a infermerie piene. Conte aspetta la rivale da scudetto

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dire che da, la madre di tutte le partite della serie A, uscirà l’antiNapoli, probabilmente è riduttivo per nerazzurri e bianconeri (o anche solo per chi eventualmente dovesse soccombere), secondi e terzi alle spalle della feroce squadra di. Partita carica di tensioni. Vero. Sentitissima da entrambe le tifoserie e (quasi) sempre sopra le righe. Verissimo. Importante per la classifica ma anche per il morale, nessun dubbio. E con duelli inediti (il faccia a faccia tra Marcus e Khephren Thuram). Ma non decisiva. visto che non siamo neppure ad un quarto del campionato dove è ovvio immaginare, almeno oggi, che le due squadre possano essere protagoniste fino all’ultimo.