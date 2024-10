Cina: oltre 60% popolazione possiede competenze digitali primarie o superiori (Di domenica 27 ottobre 2024) Pechino, 27 ott – (Xinhua) – Piu’ del 60% della popolazione cinese possiede livelli di alfabetizzazione e competenze digitali primari o superiori, ha rivelato un rapporto pertinente. Il rapporto, compilato sotto la guida dell’Amministrazione del cyberspazio della Cina, fornisce una panoramica dei livelli di alfabetizzazione e competenze digitali dei cittadini cinesi. Circa il 61% degli adulti in Cina possiede livelli di alfabetizzazione e competenze digitali primari o superiori, secondo il rapporto pubblicato di recente. La percentuale tra la popolazione minorenne e’ quasi del 65%. Il rapporto classifica i livelli di alfabetizzazione e competenze digitali in tre categorie: primario, intermedio e avanzato. Questa classificazione si basa su cognizione digitale, abilita’ applicative e mentalita’ individuali dimostrate nelle loro vite digitali, nel lavoro e negli studi. Romadailynews.it - Cina: oltre 60% popolazione possiede competenze digitali primarie o superiori Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Pechino, 27 ott – (Xinhua) – Piu’ del 60% dellacineselivelli di alfabetizzazione eprimari o, ha rivelato un rapporto pertinente. Il rapporto, compilato sotto la guida dell’Amministrazione del cyberspazio della, fornisce una panoramica dei livelli di alfabetizzazione edei cittadini cinesi. Circa il 61% degli adulti inlivelli di alfabetizzazione eprimari o, secondo il rapporto pubblicato di recente. La percentuale tra laminorenne e’ quasi del 65%. Il rapporto classifica i livelli di alfabetizzazione ein tre categorie: primario, intermedio e avanzato. Questa classificazione si basa su cognizione digitale, abilita’ applicative e mentalita’ individuali dimostrate nelle loro vite, nel lavoro e negli studi.

