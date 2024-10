Ilrestodelcarlino.it - Apre il nuovo ristorante. Il Gabbiano sul Porto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Oltre duecento persone hanno partecipato all’inaugurazione delIlsul. Il locale si trova dove c’era ilRemare e prima ancora Il Ponte del Gatto. I nuovi padroni di casa sono Daniele Zani, la moglie Edoarda Foschi ed il loro figlio Luca Zani. Nell’anno in cui ilsulla spiaggia di Tagliata, di cui sono titolati Daniele Zani assieme al fratello Massimiliano da tutti conosciuto come Max, ha tagliato il traguardo dei 30 anni di vita, la famiglia Zani scommette su uno dei luoghi più strategici di Cesenatico. All’inaugurazione di venerdì, molto partecipata, sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, molti volti noti di Cesenatico e colleghi ristoratori amici, in un giorno di festa che ha visto in consolle i dj Mugo Master Love e Gentilotti.