Aggressione a Grosseto: medico colpito da un paziente ambulatoriale in stato di alterazione (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza è avvenuto presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto, dove un medico è stato aggredito da un uomo di 38 anni, che si era presentato autonomamente al pronto soccorso. L’incidente, che ha scosso non solo il personale sanitario ma anche l’intera comunità, solleva interrogativi sul fenomeno delle aggressioni nel contesto ospedaliero, un problema purtroppo sempre più diffuso. La dinamica dell’Aggressione e il contesto Nella serata dell’incidente, l’uomo di 38 anni si è recato al pronto soccorso dichiarando il suo malessere. Secondo la ricostruzione fornita dalla ASL, dopo aver subito il triage iniziale e la prima visita medica, il paziente è stato segnalato per una consulenza con uno specialista. Gaeta.it - Aggressione a Grosseto: medico colpito da un paziente ambulatoriale in stato di alterazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza è avvenuto presso l’Ospedale Misericordia di, dove unaggredito da un uomo di 38 anni, che si era presentato autonomamente al pronto soccorso. L’incidente, che ha scosso non solo il personale sanitario ma anche l’intera comunità, solleva interrogativi sul fenomeno delle aggressioni nel contesto ospedaliero, un problema purtroppo sempre più diffuso. La dinamica dell’e il contesto Nella serata dell’incidente, l’uomo di 38 anni si è recato al pronto soccorso dichiarando il suo malessere. Secondo la ricostruzione fornita dalla ASL, dopo aver subito il triage iniziale e la prima visita medica, ilsegnalato per una consulenza con uno specialista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medico aggredito in pronto soccorso a Grosseto. D’Urso: “Venga fatta giustizia” - Un uomo di 38 anni in stato di alterazione ha preso a calci e pugni lo specialista, per poi scappare. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini di videosorveglianza ... (msn.com)

Aggressione a medico in ospedale: un fenomeno preoccupante - Recentemente, un medico è stato aggredito all’ospedale Misericordia di Grosseto da un paziente di 38 anni. L’uomo si era presentato al pronto soccorso in uno stato di alterazione, ma non aveva mostrat ... (notizie.it)

Medico aggredito al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto - Un medico è stato aggredito a calci e pugni all'ospedale Misericordia di Grosseto da un uomo di 38 anni che si era presentato al pronto soccorso autonomamente, manifestando uno stato di alterazione. D ... (msn.com)

Medico aggredito al pronto soccorso dell'ospedale - Autore del gesto un uomo di 38 anni arrivato in ospedale in stato di alterazione. Dopo aver picchiato il medico con calci e pugni è fuggito via. Al dottore 7 giorni di prognosi ... (rainews.it)