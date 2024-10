Adani: “Milan-Bruges l’ha vinta Fonseca. E lo ha fatto da allenatore di livello” (Di domenica 27 ottobre 2024) Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan-Bruges, elogiando a dismisura il tecnico rossonero Paulo Fonseca Pianetamilan.it - Adani: “Milan-Bruges l’ha vinta Fonseca. E lo ha fatto da allenatore di livello” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lele, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su, elogiando a dismisura il tecnico rossonero Paulo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Adani : “Doku gioca con una passione e rispetto che Leao non ha” - L'ex calciatore ed ora opinionista Lele Adani, su Twitch, parla del Milan e del momento che sta passando Rafael Leao. (Pianetamilan.it)

Milan - Adani : “Fonseca ha la mia stima. Leao? Non è colpa del tecnico se …” - Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, dal tecnico Paulo Fonseca al solito Rafael Leao (Pianetamilan.it)

Milan-Bruges, chi vince? Occhio alle statistiche! - Il match di Champions League sotto la lente Lottomatica.Sport: tra passato e presente, non mancano gli spunti interessanti ... (tuttosport.com)

Bomba Adani su Fonseca, tifosi del Milan sbalorditi - Lele Adani ha parlato dell'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, lanciando una vera e propria bomba: i tifosi non se l'aspettavano. (milanlive.it)

Adani avverte la Juve: «Con lo Stoccarda segnali molto preoccupanti». L’analisi verso il derby d’Italia - Intervenuto su Twitch nel corso di Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato così della sfida in programma domani a San Siro tra Inter e Juventus Intervenuto a Viva el Futbol su Twitch, Lele Adani ha parl ... (juventusnews24.com)

Adani: «Non avrei dato via Kalulu, è uno dei pochi difensori a fare questo. E nel Milan di Pioli che vince lo scudetto…» - ADANI – «Avrei dato via Kalulu prima di queste prestazioni? Io dico di no. Il Milan di Pioli vince lo scudetto quando Kalulu va a fare il centrale con Tomori. Difensore forte con 40 metri alle spalle, ... (milannews24.com)