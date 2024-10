Ad Amici 24 Alessandra Celentano ride in faccia a Deborah Lettieri ed Emanuel Lo: “Siete ridicoli” (Di domenica 27 ottobre 2024) Scontro tra Alessandra Celentano e i colleghi Emanuel Lo e Deborah Lettieri nella puntata del 27 ottobre di Amici24. I due professori non sono d'accordo con la sfida lanciata dalla maestra a tutti i ballerini, compresi quelli non suoi. Ma alla diretta interessata non importa: "Rido perché siete ridicoli". Fanpage.it - Ad Amici 24 Alessandra Celentano ride in faccia a Deborah Lettieri ed Emanuel Lo: “Siete ridicoli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Scontro trae i colleghiLo enella puntata del 27 ottobre di24. I due professori non sono d'accordo con la sfida lanciata dalla maestra a tutti i ballerini, compresi quelli non suoi. Ma alla diretta interessata non importa: "Rido perché siete ridicoli".

