13enne tenta una rapina con una pistola giocatolo nel Ternano: "Sogno di incidere un disco trap, mi servivano i soldi" (Di domenica 27 ottobre 2024) Un ragazzo con il volto coperto da un passamontagna e una pistola in mano entra in un negozio di alimentari nella zona di Ciconia a Orvieto in provincia di Terni, minacciando la commessa: "Dammi i soldi o finisce male". La commessa si allarma, riuscendo a mettere alla porta il rapinatore e a chiamare i soccorsi. Solo dopo la sorpresa: a "puntare la pistola" è stato un 13enne e la pistola non è vera, ma giocattolo. Il motivo lo dirà lui stesso: ha bisogno di soldi per incidere un disco trap. La storia è stata raccontata da Il Messaggero. È martedì pomeriggio, verso le 18:30, e una commerciante sotto choc chiama il numero di emergenza, raccontando ai carabinieri di un tentativo di rapina subito pochi minuti prima. Sebbene spaventata dalla pistola puntata contro di lei, la donna è riuscita a chiudere la porta del negozio, costringendo il ladro a fuggire.

