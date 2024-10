Ilrestodelcarlino.it - Ucciso dall’amianto: la morte di Dioniso Merli risarcita dall’Inail

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 26 ottobre 2024 – Una sentenza di rilevante interesse quella pronunciata dal Tribunale di Teramo che ha condannato l’Inail al pagamento di circa 150mila euro in favore delle eredi dell’ex macchinista delle Ferrovie dello Stato, Dionisio, deceduto a 64 anni a San Benedetto per un adenocarcinoma polmonare causato dall’esposizione all’amianto., nato a Colonella, nel vicino Abruzzo, nel marzo del 1947, ha lavorato alle dipendenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per 27 anni, in qualità di macchinista in diversi impianti tra i quali il deposito locomotive di Ancona e il presidio condotta San Benedetto. Durante tutto il periodo di lavoroè stato esposto quotidianamente alle polveri di amianto ed altre sostanze potenzialmente pericolose, senza adeguati dispositivi di protezione e nel marzo 2010 ha ricevuto la diagnosi di adenocarcinoma polmonare.