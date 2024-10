Strasburgo-Nantes (domenica 27 ottobre 2024 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 26 ottobre 2024) La gara di Parigi conferma che questo Strasburgo è sulla strada giusta per costruire un campionato tranquillo e con meno patemi rispetto alla scorsa stagione, e oggi è in programma la sfida contro il Nantes di Koumbouarè. Gli alsaziani sono stati capaci di rimanere in partita fino alla fine contro la corazzata di Luis Enrique, ribattendo colpo su colpo prima InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Strasburgo-Nantes (domenica 27 ottobre 2024 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 26 ottobre 2024) La gara di Parigi conferma che questoè sulla strada giusta per costruire un campionato tranquillo e con meno patemi rispetto alla scorsa stagione, e oggi è in programma la sfida contro ildi Koumbouarè. Gli alsaziani sono stati capaci di rimanere in partita fino alla fine contro la corazzata di Luis Enrique, ribattendo colpo su colpo prima InfoBetting: Scommesse Sportive e

