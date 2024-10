Starbucks è in crisi: vendite in calo del 7% e azioni ai minimi (Di sabato 26 ottobre 2024) Starbucks è nei guai. L’anno era iniziato male, ma ora il calo di vendite e ricavi parla di una crisi vera e propria per il colosso del caffè nato nel 1971 a Seattle e che ora conta oltre 30mila sedi in tutto il mondo. Ma il cambio di leadership e le ultime strategie sembrano non riportare la multinazionale ai numeri di un tempo. Dopo un inizio 2024 già segnato da risultati poco incoraggianti, i dati dell'ultimo trimestre confermano il trend negativo nelle vendite globali e un calo del valore delle azioni. La catena ha registrato una riduzione delle vendite del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, accompagnata da una contrazione del 3% nei ricavi, che si attestano a 9,1 miliardi di dollari, contro i 9,4 miliardi attesi dagli analisti. Panorama.it - Starbucks è in crisi: vendite in calo del 7% e azioni ai minimi Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di sabato 26 ottobre 2024)è nei guai. L’anno era iniziato male, ma ora ildie ricavi parla di unavera e propria per il colosso del caffè nato nel 1971 a Seattle e che ora conta oltre 30mila sedi in tutto il mondo. Ma il cambio di leadership e le ultime strategie sembrano non riportare la multinazionale ai numeri di un tempo. Dopo un inizio 2024 già segnato da risultati poco incoraggianti, i dati dell'ultimo trimestre confermano il trend negativo nelleglobali e undel valore delle. La catena ha registrato una riduzione delledel 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, accompagnata da una contrazione del 3% nei ricavi, che si attestano a 9,1 miliardi di dollari, contro i 9,4 miliardi attesi dagli analisti.

