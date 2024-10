Shiffrin subito in testa a metà del gigante di Soelden. Terza Brignone, Bassino ci prova per il podio (Di sabato 26 ottobre 2024) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino parte subito nel segno di Mikaela Shiffrin. L’americana ha firmato il miglior tempo al termine della prima manche del gigante di Soelden. La nativa di Vail ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, con qualche sbavatura sul muro del Rettenbach, ma scatenandosi poi nel piano finale. Una gara che ha vissuto subito un importante colpo di scena ancora prima di cominciare, visto che Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa generale e di quella di specialità, ha rinunciato a prendere il via per un problema al ginocchio. La svizzera aveva già comunicato durante la conferenza di presentazione dell’evento di non sentirsi al meglio ed oggi ha preso la decisione di non gareggiare. Oasport.it - Shiffrin subito in testa a metà del gigante di Soelden. Terza Brignone, Bassino ci prova per il podio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino partenel segno di Mikaela. L’americana ha firmato il miglior tempo al termine della prima manche deldi. La nativa di Vail ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, con qualche sbavatura sul muro del Rettenbach, ma scatenandosi poi nel piano finale. Una gara che ha vissutoun importante colpo di scena ancora prima di cominciare, visto che Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa generale e di quella di specialità, ha rinunciato a prendere il via per un problema al ginocchio. La svizzera aveva già comunicato durante la conferenza di presentazione dell’evento di non sentirsi al meglio ed oggi ha preso la decisione di non gareggiare.

