Ilgiorno.it - Sara Centelleghe, la 18enne uccisa a colpi di forbici a Costa Volpino: arrestato il vicino di casa Jashandeep Badhan

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo, 26 ottobre 2024 –ta con lea ripetizione, lasciata agonizzare nel sangue, sul pavimento di. È statacosì, che fra pochi giorni avrebbe compiuto 19 anni. Il delitto è avvenuto a, paese della Bergamasca. Con l’accusa di omicidio volontario è stato, indiano di 19 anni, che abita nello stesso complesso residenziale della vittima, ma in una scala diversa. È stato preso quasi immediatamente. Il movente è ancora oscuro, anche se si esclude la rapina. Il femminicidio è avvenuto a mezzanotte circa di ieri. Da quanto ricostruito, la ragazza si trovava incon un’amica nell’appartamento al terzo piano della scala accessibile da via Nazionale al civico 124 dove viveva con la madre Marilisa che in quel momento era fuori.