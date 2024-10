Lanazione.it - Quadro elettrico a fuoco, il fumo invade il palazzo. Alba di paura in via di Scandicci, residenti evacuati

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 - Uno stabile di quattro piani è stato evacuato all’di questa mattina, 26 ottobre, intorno alle 5 in via dia Firenze a seguito di un incendio a un, con ilche ha poi invaso le scale del. In tutto sono state 39 le persone, compresi bambini, che sono state fatte evacuare dai vigili delintervenuti anche con le autoscale. Sul posto i sanitari inviati dal 118 che ha attivato la procedura di maxiemergenza. Tra idel, secondo quanto appreso, in 15, tra cui 6 minori, sono stati trattati dai sanitari, tutti in codice verde: nessuno è andato in ospedale. Da quanto appreso ilandato aera stato installato nel vano condominiale per lavori. Una volta spente le fiamme dai vigili dele bonificato lo stabile, le famiglie sono potute rientrare nelle loro abitazioni.