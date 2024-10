Premier League 2024 25 | il Manchester City vince di misura si fa rimontare al 96? l’Aston Villa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si è aperto con le quattro partite del pomeriggio il sabato di/25, arrivata alla nona giornata. Basta una rete in apertura del solito Erling Haaland, l’undicesima in campionato, su suggerimento di Mathus Nunes alper superare il Southampton 1-0. Citizens che hanno mantenuto il pallino del gioco per tutta la partita pur senza riuscire a trovare il raddoppio, mentre i Saints ci hanno provato nel finale senza risultati. La formazione di Guardiola sorpassa così momentaneamente il Liverpool, impegnato domani sul campo dell’Arsenal, e si prende la prima posizione con 23 punti. Sfuma nel finale invece la vittoria per, che si faal 96? dal Bournemouth alPark. Alla rete del vantaggio di Barkley al 76? risponde all’ultimo secondo Evanilson per l’1-1 finale.