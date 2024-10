Thesocialpost.it - Pisano, rimane bloccata con l’auto nella strada diventata fiume

(Di sabato 26 ottobre 2024)notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, una donna si è trovata intrappolatasua auto sommersa dall’acquafrazione di Badie, a Castellina Marittima. Le immagini, registrate dalla stessa conducente, trasmettono un forte senso di angoscia: non si vede la donna, ma l’abitacolo circondato dall’acqua alta crea una sensazione opprimente. Ecco il video shock. L’inondazione improvvisa e il dramma dall’interno Il video, girato con il cellulare dall’interno del, mostra l’acqua che come una vera e propria piscina avvolge completamente il veicolo, rendendo l’ambiente claustrofobico. L’intensa pioggia ha trasformato in pochi istanti lain un vero, isolandodella donna e bloccandola in una situazione di grande pericolo. L'articoloconproviene da The Social Post.