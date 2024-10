Ilnapolista.it - Parthenope, ovvero alla fine Sorrentino ce l’ha fatta a girare il suo “Ferito a morte”

(Di sabato 26 ottobre 2024)ceil suo “ceuna sorta di trasposizione cinematografica di “”. Era il suo cruccio. Forse lo è ancora, chissà. Ma “” rappresenta probabilmente la massima estensione raggiungibile. Più di così non si può andare. Se sei di Napoli, e la tua ambizione è quella di raccontarla, descriverla, mandarla in scena, La Capria e “” sono un passaggio ineludibile. Obbligatorio se sei uno – come tantissimi – che a un certo punto da Napoli se n’è andato (come Fabietto ne “È stata la mano di Dio”, come Gaetano in “Ricomincio da tre”, come tantissimi altri). E se non sei parte di questo leghismo-neoborbonismo che ai tempi era per fortuna solo strisciante. Oggi ahinoi è debordato.ha sempre avuto La Capria in testa. Comprensibilmente.