Bergamonews.it - Parco dei Colli, il Comitato di Gestione conferma presidente Oscar Locatelli

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo.todeldei. L’attuale numero uno del Consiglio di, a cui fa capo il, è pronto per il terzo mandato. Una scelta che non stupisce e che del resto era nell’aria: la volontà dei sindaci chiamati a rappresentare il loro territorio, con Bergamo capofila, e pure ildi Provincia Pasquale Gandolfi, così come l’area di centrosinistra, non avevano mai fatto mistero di voler viaggiare sulla linea della continuità. Il buon lavoro e l’impegno profusi danegli ultimi dieci anni hanno sempre rappresentato una garanzia, tanto da non far batter ciglio ai primi cittadini. È così filato tutto liscio, come si suol dire, nell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre, con l’assemblea che prima ha dato il via libera alla rie poi ha nominato il nuovo Consiglio.