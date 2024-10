Palermo in marcia per la pace: migliaia di manifestanti contro le guerre in Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Palermo si è svolta una significativa mobilitazione contro le guerre, collegandosi a un evento simile che ha coinvolto sette città Italiane. Circa mille manifestanti hanno partecipato al corteo, esprimendo la loro volontà di vedere un futuro senza conflitti armati. La manifestazione, organizzata da diverse associazioni e movimenti pacifisti, ha avuto come tema centrale il richiamo a una pace duratura e giusta, evidenziando le problematiche legate al riarmo e alla guerra. La marcia da piazza Croci a piazza Verdi Il corteo ha avuto inizio da piazza Croci, un punto simbolico della città, per poi giungere a piazza Verdi, di fronte al celebre Teatro Massimo. La partecipazione è stata trasversale, coinvolgendo uomini, donne e studenti, tutti uniti dal desiderio di un mondo più pacifico. Gaeta.it - Palermo in marcia per la pace: migliaia di manifestanti contro le guerre in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Asi è svolta una significativa mobilitazionele, collegandosi a un evento simile che ha coinvolto sette cittàne. Circa millehanno partecipato al corteo, esprimendo la loro volontà di vedere un futuro senza conflitti armati. La manifestazione, organizzata da diverse associazioni e movimenti pacifisti, ha avuto come tema centrale il richiamo a unaduratura e giusta, evidenziando le problematiche legate al riarmo e alla guerra. Lada piazza Croci a piazza Verdi Il corteo ha avuto inizio da piazza Croci, un punto simbolico della città, per poi giungere a piazza Verdi, di fronte al celebre Teatro Massimo. La partecipazione è stata trasversale, coinvolgendo uomini, donne e studenti, tutti uniti dal desiderio di un mondo più pacifico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un migliaio di manifestanti sfila a Palermo per la pace - Un migliaio di manifestanti ha gridato no alle guerre sì alla pace anche a Palermo in occasione della giornata di mobilitazione nazionale in 7 città italiane. Il corteo partito da piazza Croci ha ragg ... (ansa.it)

Mobilitazione per la pace, Palermo risponde presente, migliaia in piazza - Disclaimer - Il post dal titolo: «Mobilitazione per la pace, Palermo risponde presente, migliaia in piazza è apparso 18 secondi fa sul quotidiano online blogsicilia.it». (mondopalermo.it)

"Fermiamo le guerre", corteo per le vie del centro di Bari organizzato da Cgil e associazioni - In piazza Prefettura il comizio conclusivo della manifestazione: "Basta con l’impunità, la complicità, l’inazione. Cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati n ... (baritoday.it)

Gazzetta di Reggio: “Palermo-Reggiana, l’odissea dei 220 tifosi granata in arrivo al Barbera” - L’edizione odierna de La Gazzetta di Reggio celebra la dedizione dei tifosi della Reggiana, che nonostante costi elevati e difficoltà logistiche sono pronti a intraprendere un lungo viaggio verso Pale ... (ilovepalermocalcio.com)