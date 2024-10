MotoGP, Jorge Martin: “Peccato per la caduta, ma non era facile avvicinarsi al tempo di Bagnaia” (Di sabato 26 ottobre 2024) Jorge Martin si mangia le mani dopo aver messo a segno il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac è caduto nelle fasi conclusive della Q2, sprecando la chance di salire, quantomeno, al secondo posto. La pole position è stata fissata da Francesco Bagnaia con il tempo di 1:28.700 con 232 millesimi di margine su Enea Bastianini e 430 proprio su Jorge Martin. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 624 millesimi, quinta per Marc Marquez a 686, mentre è sesto Fabio Quartararo a 708. Settimo crono per Pedro Acosta a 719, ottavo per Fabio Di Giannantonio a 735, nono per Alex Marquez a 827, quindi decimo Maverick Vinales a 928. Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Peccato per la caduta, ma non era facile avvicinarsi al tempo di Bagnaia” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si mangia le mani dopo aver messo a segno il terzonelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac è caduto nelle fasi conclusive della Q2, sprecando la chance di salire, quantomeno, al secondo posto. La pole position è stata fissata da Francescocon ildi 1:28.700 con 232 millesimi di margine su Enea Bastianini e 430 proprio su. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 624 millesimi, quinta per Marc Marquez a 686, mentre è sesto Fabio Quartararo a 708. Settimo crono per Pedro Acosta a 719, ottavo per Fabio Di Giannantonio a 735, nono per Alex Marquez a 827, quindi decimo Maverick Vinales a 928.

