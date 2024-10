Superguidatv.it - Marco Carta e il retroscena di Sanremo: “C’é il peso di un pregiudizio su Amici”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Cresce l’attesa per il via all’evento musicale di2025 e, intanto,risponde alche aleggia sui candidati al prossimo Festival provenienti da. Il cantautore torna a raccontarsi in TV, come vincitore del Festival della Canzone e, ancor prima, da talento nella musica scoperto addi Maria De Filippi. L’occasione è un intervento a “La volta buona”. Incalzato dalle domande della conduttrice Caterina Balivo, il cantautore di “La forza mia” svela l’aneddoto dello stress per ilgenerale che subiva ai tempi della sua gara sanremese, dopo il debutto di successo al talent show di Canale 5.si racconta a “La volta buona”: il ritorno in TV è un’intervista intimista É uninedito il protagonista dell’intervista tramessa il 25 ottobre 2025 sulle reti Rai, nella nuova puntata di La volta buona.