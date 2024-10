Lite in piazza Sant'Agostino, ferito un giovane a colpi di forbice: un arresto (Di sabato 26 ottobre 2024) Una Lite è scoppiata improvvisamente in piazza Sant’Agostino, a Reggio Calabria. Immediato l'intervento della polizia locale, guidata dal comandante Salvatore Zucco, che è accorsa nel pomeriggio di mercoledì, con più pattuglie per sedare la violenta rissa tra due giovani poco più che ventenni Reggiotoday.it - Lite in piazza Sant'Agostino, ferito un giovane a colpi di forbice: un arresto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unaè scoppiata improvvisamente in, a Reggio Calabria. Immediato l'intervento della polizia locale, guidata dal comandante Salvatore Zucco, che è accorsa nel pomeriggio di mercoledì, con più pattuglie per sedare la violenta rissa tra due giovani poco più che ventenni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite e coltellate in piazza Cairoli - due persone ferite - Momenti di paura ieri sera in piazza Cairoli. Una lite tra alcune persone è presto degenerata in una vera e propria aggressione. In due sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti con armi da taglio. Per fortuna non sono in pericolo di ... (Messinatoday.it)

Sottopiazza della Libertà : lite tra Comune e gestori dei locali sui fitti - il caso in tribunale - E’ polemica tra i gestori dei locali del sottopiazza della Libertà e l’amministrazione comunale sul pagamento degli affitti. I gestori - come raccontato in un video podcast di SuperSalerno realizzato da un gruppo di iscritti dei “Figli delle ... (Salernotoday.it)

Pulcinella a piazza Municipio - è lite in città tra i napoletani - Preparazione di istanze legali, raccolte firme per la rimozione, fiumi di link, articoli e commenti social: se l?obiettivo del Pulcinella del maestro Gaetano Pesce allestito da una manciata di... (Ilmattino.it)

Napoli - statua Pulcinella a piazza Municipio - è lite in città tra i napoletani - Preparazione di istanze legali, raccolte firme per la rimozione, fiumi di link, articoli e commenti social: se l?obiettivo del Pulcinella del maestro Gaetano Pesce allestito da una manciata di... (Ilmattino.it)