L’importanza dell’equilibrio | come un semplice test può rivelare l’età biologica

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova ricerca condotta dai ricercatori della Mayo Clinic ha rivelato un metodoed efficace per valutaredi una persona. Attraverso unche richiede di mantenere l’equilibrio su una gamba sola, è possibile ottenere informazioni preziose sul proprio stato di salute e sugli effetti del tempo sul nostro organismo. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Plos One“, offre dettagli interessanti sul’equilibrio, assieme alla forza muscolare e all’andatura, sia fondamentale per il benessere degli individui che invecchiano. Ile la sua importanza La durata durante la quale una persona riesce a stare in piedi su una gamba sola è un indicatore significativo del processo di invecchiamento.