La squadra di equitazione dedicata a persone con disagi psicosociali debutta al Centro Equestre di La Macchiarella (Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato 26 e domenica 27 ottobre presso il Centro Equestre di La Macchiarella (via della Macchiarella) debutterà “Esso di Persano Horse Team” la squadra Equestre, promossa dalle associazioni ECOS e l’associazione Ciampacavallo, dedicata a persone con diverse forme di disagio psicosociale. Romatoday.it - La squadra di equitazione dedicata a persone con disagi psicosociali debutta al Centro Equestre di La Macchiarella Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato 26 e domenica 27 ottobre presso ildi La(via della) debutterà “Esso di Persano Horse Team” la, promossa dalle associazioni ECOS e l’associazione Ciampacavallo,con diverse forme dio psicosociale.

