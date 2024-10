La rivelazione di Salvo Sottile: “Ero un bambino molto fragile, sono stato bullizzato perché andavo a scuola ed ero sovrappeso” (Di sabato 26 ottobre 2024) Una toccante confessione ha segnato la puntata di "Ciao Maschio" andata in onda sabato 26 ottobre su Rai 1. Salvo Sottile, ospite di Nunzia De Girolamo, ha rivelato di aver subito bullismo durante la sua infanzia. L'articolo La rivelazione di Salvo Sottile: “Ero un bambino molto fragile, sono stato bullizzato perché andavo a scuola ed ero sovrappeso” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una toccante confessione ha segnato la puntata di "Ciao Maschio" andata in onda sabato 26 ottobre su Rai 1., ospite di Nunzia De Girolamo, ha rivelato di aver subito bullismo durante la sua infanzia. L'articolo Ladi: “Ero uned ero” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Decisione storica del Washington Post su Trump e Harris alle elezioni Usa, perché non appoggerà i candidati - Non ci sarà l'endorsement del Washington Post a Donald Trump o Kamala Harris: lo storico giornale ritorna al passato, decidendo di rimanere neutrale ... (notizie.virgilio.it)

“Un aborto mi ha salvato la vita”: la rivelazione di Julia Quinn, l’autrice di Bridgerton - “Un aborto mi ha salvato la vita”. È l’autrice della saga letteraria Bridgerton, Julia Quinn, a lanciare un messaggio nella bottiglia dei social con indirizzo elezioni presidenziali statunitensi. La 5 ... (ilfattoquotidiano.it)

Sangiuliano salvato dalla maggioranza, il tribunale dei ministri non potrà leggere le chat piccanti con Boccia - La Giunta del Senato non concede al tribunale dei ministri l'accesso alle conversazioni private tra i due ex amanti ... (affaritaliani.it)

La rivelazione di Klaus Davi: “Gratteri mi salvò dal sequestro e del pestaggio a Limbadi” - L’allora capo della Procura di Catanzaro e attuale capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri , sventò un sequestro e pestaggio ai danni del giornalista ... (reggio.gazzettadelsud.it)