Dilei.it - Kate Middleton, la versione non tagliata della sua intervista. “Resterete a bocca aperta”

(Di sabato 26 ottobre 2024)e William hanno rilasciato un’per il podcast curato da Mike Tindall, marito di Zara, cugina del Principe del Galles. Ma la conversazione è stata pubblicata, tagliando alcune parti che, se condivise, avrebbero lasciato il pubblico “a“., l’con Mike Tindall A rivelare l’accaduto è lo stesso Mike Tindall che nel suo libro The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed, scritto con Alex Payne e James Haskell, i co-conduttori del podcast, rivela che cosa nascondono le parti censurate.è dunque al centro di un altro libro scritto da un membroFamiglia Reale, dopo l’autobiografia di Harry, Spare. Ma questa volta il ritratto che emergePrincipessa del Galles è di tutt’altro tenore rispetto a quello contenuto nel volume di suo cognato.