Gaeta.it - Il ritorno di Michael Magnesi sul ring: vittoria contro Kevin Trana a Tolfa

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Palasport diha ospitato un evento sportivo di grande rilievo, mettendo in scena la riunione organizzata da a&B Events – Team. Una serata intensa e carica di emozioni, in cui il pubblico ha potuto assistere al tanto attesodi'Lonewolf', pugile di Cave, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel. L'attenzione era focalizzata sul match che ha vistoopporsi al collega nicaraguense, in un inche ha catalizzato l'interesse degli appassionati di boxe. Il match:vsè tornato a combattere dopo un'assenza che durava da marzo, quando aveva subito una sconfitta per KO tecnico ad opera del giapponese Masanori Rikiishi. Quella battaglia, considerata una semifinale per il titolo mondiale WBC dei superpiuma, aveva lasciato il segno nel pugile di Cave.